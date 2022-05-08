Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi - Son Dakika
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Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi

08.05.2022 10:13

Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdiKÜTAHYA Kütahya'da bazı meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma, üreticileri endişelendirdi.

Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi

KÜTAHYA Kütahya'da bazı meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma, üreticileri endişelendirdi.

Kütahya Merkeze bağlı Köprüören köyünden üretici Hasan Evren'in müracaatı üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat mühendisleri Firdevs Bilgi, Emine Kahraman ve Nevzat Çetin zarar gören ağaçlarda incelemelerde bulunup, numuneler aldı.

Hasan Evren, "Köyümüzdeki bazı elma ve armut ağaçlarının kabuklarında kuruma ve kuruyan kabuklar içinde böcekler gördüm. Bunun üzerine Kütahya İl Tarım ve Onman Müdürlüğü'ne müracaatta bulundum. İlgili şube müdürlüğü ekipleri köyümüze gelerek çalışma yaptı. Ekiplerin ağaçlardan aldığı numuneler labaratuvarda incelenecek. Ona göre ilaçlama yapacağız. İlk incelemeye göre, bunun tedavi ilaçlama ile mümkün" ifadelerini kullandı.

Evren, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi
Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi
Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi
Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi

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Emine Kahraman, Kütahya, Evren, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi - Son Dakika


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