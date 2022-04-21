Meyve bahçelerinde açan çiçekler görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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Meyve bahçelerinde açan çiçekler görsel şölen sunuyor

21.04.2022 10:18

Meyve bahçelerinde açan çiçekler görsel şölen sunuyor Mersin'de çiçek mevsimi sürüyor Türkiye'nin tarımda üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de baharla birlikte başlayan ve halen açmaya devam eden meyve bahçelerinin çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Meyve bahçelerinde açan çiçekler görsel şölen sunuyor

Mersin'de çiçek mevsimi sürüyor

MERSİN - Türkiye'nin tarımda üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de baharla birlikte başlayan ve halen açmaya devam eden meyve bahçelerinin çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Şehrin 321 kilometrelik sahil bandı olması nedeniyle ikliminden yararlanan üreticiler bahçelerinde hem erkenci hem de mevsimsel olarak her türlü meyveyi yetiştiriyor. Her yıl Türkiye'nin ilk badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığı şehir de şimdide armut, ayva, kiraz ve vişne ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıktı. Çiçeklerden faydalanan bal arıları da polen mesaisine başladı.

Erdemli ilçesine bağlı Karayokup Köyü'nde meyve bahçesi bulunan Ahmet Özdemir, "Bahar bu sene geç geldi şimdi armutlar, kiralar, vişneler çiçek açtı. Çok güzel bir görüntü oluştu" dedi.

Arıcılıkla uğraşan Ahmet Ateş ise, "Ayva ve armut ağaçlarının beyaz renkli çiçeklerini açtı. Çok güzel. Ben arıcıyım, arılarımız da bunlardan istifade ediyor. Mevsim itibariyle çok güzel" diye konuştu.

Bu arada, doğada sarı papatyalar ve gelincikler de kendini göstermeye başladı.

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Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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