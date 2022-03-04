Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

04.03.2022 09:42
Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Mersin'de meyve bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin'de meyve bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 3 ayrı mahallede çiftçilere ait bahçelerden su motoru ve bahçe tellerinin çalınması üzerine çalışma başlatan Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi 4 kişiyle, kullandıkları aracı tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiklerini, çaldıkları malzemeleri ise hurda olarak sattıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Jandarma, Mersin, Tarsus, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meyve bahçelerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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