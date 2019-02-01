Meyve Bahçesinde "Müzikli" Mesai

Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir meyve bahçesindeki budama işçileri, arkadaşlarının orgla yaptığı müzik eşliğinde çalışıyor.
Müzikle hobi olarak ilgilenen İznikli çiftçi Ragıp Ablay, kendisiyle aynı şeftali bahçesine çalışmaya giden arkadaşlarının motivasyonlarını artırmak için mini konser veriyor.
Budama işçileri, Ablay'ın bahçeye kurduğu müzik tesisatı ve orgla çaldığı parçalar eşliğinde mesai yapıyor.
Çalışanlar zaman zaman Ablay'ın çalıp söylediği şarkılara da eşlik ediyor.
Ragıp Ablay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle amatör olarak uğraştığını söyledi.
Asıl işinin çiftçilik olduğunu belirten Ablay, "Orgum araçtaydı, arkadaşlar da çalmamı istedi. Tesisatı kurup çalmaya başladım. Önceden günde 250 ağaç budarken şimdi günde 300 ağaç budamaya başladık." dedi.