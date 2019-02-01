Son Dakika Haberleri: Meyve Bahçesinde "Müzikli" Mesai - Bursa

Meyve Bahçesinde "Müzikli" Mesai - Bursa

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir meyve bahçesindeki budama işçileri, arkadaşlarının orgla yaptığı müzik eşliğinde çalışıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir meyve bahçesindeki budama işçileri, arkadaşlarının orgla yaptığı müzik eşliğinde çalışıyor.

Müzikle hobi olarak ilgilenen İznikli çiftçi Ragıp Ablay, kendisiyle aynı şeftali bahçesine çalışmaya giden arkadaşlarının motivasyonlarını artırmak için mini konser veriyor.

Budama işçileri, Ablay'ın bahçeye kurduğu müzik tesisatı ve orgla çaldığı parçalar eşliğinde mesai yapıyor.

Çalışanlar zaman zaman Ablay'ın çalıp söylediği şarkılara da eşlik ediyor.

Ragıp Ablay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle amatör olarak uğraştığını söyledi.

Asıl işinin çiftçilik olduğunu belirten Ablay, "Orgum araçtaydı, arkadaşlar da çalmamı istedi. Tesisatı kurup çalmaya başladım. Önceden günde 250 ağaç budarken şimdi günde 300 ağaç budamaya başladık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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