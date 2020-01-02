Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı

6 saat önce

KARAMAN'da Yusuf Şen (22), meyve bahçesinde oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı.

Meyve bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

KARAMAN'da Yusuf Şen (22), meyve bahçesinde oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Şen hastanede tedaviye alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rastgele girdiği bir meyve bahçesinde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Yusuf Şen, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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