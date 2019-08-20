Son Dakika Haberleri: Meyve bahçesine ekilen Hint keneviri 'drone' ile tespit edildi
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Meyve bahçesine ekilen Hint keneviri 'drone' ile tespit edildi

56 dakika önce

ADANA'da polis, meyve bahçesine ekilen 31 kök Hint kenevirini 'drone' ile tespit etti.

Meyve bahçesine ekilen Hint keneviri 'drone' ile tespit edildi, System.String[]


ADANA'da polis, meyve bahçesine ekilen 31 kök Hint kenevirini 'drone' ile tespit etti. Meyve bahçesinin sahibi baba- oğul gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, geniş araziye sahip meyve bahçesi üzerinde 'drone' uçurarak, Hint kenevirlerinin ekili olduğu noktayı tespit etti. Ardından da ağaçlar arasındaki 31 kök Hint keneviri söktü. Meyve bahçesinin sahibi İbrahim K. ile oğlu Erkan K. gözaltına alındı. Baba sorgusunda kenevirleri diğer oğlunun ektiğini söyledi. Sorguları tamamlanan İbrahim K. ve Erkan K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hint kenevirleri ise polis tarafından imha edildi.

- Adana
Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:58 Kaynak: DHA
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