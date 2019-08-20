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Meyve bahçesine Hint keneviri ektiler

18 dakika önce

Adana polisi drone ile yaptığı kontrolde narenciye bahçesine ekilmiş 31 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Meyve bahçesine Hint keneviri ektiler, System.String[]
Adana polisi drone ile yaptığı kontrolde narenciye bahçesine ekilmiş 31 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narenciye bahçelerine Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi'ne giden polis, drone kaldırarak bahçeleri tek tek kontrol etmeye başladı. Yapılan kontrollerde İbrahim K.'nin kiraladığı bahçede narenciye ağaçları arasında Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. İbrahim K. ile oğlu Ercan K. gözaltına alındı. Polis bahçeye girerek 31 kök Hint keneviri bitkisini söküp imha etti. Ayrıca evde yapılan aramada da 16 gram esrar ele geçirildi. İbrahim K.'nin ifadesinde kenevirleri evden kaçan oğlu Erkan K.'nin ektiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlı Ercan K.'nin de aynı ifadeyi verdiği belirlendi.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
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