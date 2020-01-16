Meyve bahçesini file ile kapattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde girişimci Ferhat Güçlü, kurduğu 20 dönümlük nektarin bahçesini doludan korumak için, file ile örttü.



İspanya'dan getirip diktiği nektarin ağaçlarına gözü gibi bakan girişimci Ferhat Güçlü, ağaçlarının doludan zarar görmemesi ve verimin artması amacı ile 20 dönümlük bahçesini dolu filesi ile örttü. Dolu filesinin hem ağaçlarını koruduğunu hem de verim artışı sağladığını ifade eden Güçlü, yakın zamanda kayısı ve nektarin ağaçlarından oluşan 75 dönümlük alanın da üstünü kapatacaklarını açıkladı.



Meyve ağaçlarını kendi çocukları gibi sevdiğini ve onların zarar görmesini istemediğini belirten Güçlü, "Dolu ve aşırı yağıştan ağaçlarımızın ve mahsullerimizin etkilenmemesi için 20 dönümlük meyve bahçemizin üstünü dolu filesi ile kapattık. İleri ki süreçte 75 dönümlük bir diğer meyve bahçemizin de üstünü file ile kapatacağız. Dışarıdan bahçemizin üstünün file ile kapatıldığını görenler biraz şaşkınlık yaşıyor ama faydalarını anlattığımız zaman durumu anlıyorlar. Dolu filesi sadece aşırı yağış ve doludan korumuyor. Aynı zamanda güneşin yakıcılığını yüzde 7 oranında önlerken, bir nevi sera etkisi oluşturup, içerinin sıcaklığını yüzde 3 oranında arttırıyor. Ayrıca ağaç ve meyve kalitesine de büyük katkısı oluyor. Bahçemizin üstünü örttüğümüz filenin yaklaşık 15 yıl ömrü bulunuyor. Yaz kış bahçemizin üstünde bulunuyor" dedi. - AYDIN