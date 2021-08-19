Üye Girişi
Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak - Son Dakika

Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak

19.08.2021 09:38
Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, sirke sineğiyle mücadelede kimyevi ilaç kullanmak yerine çiftçilere tuzak dağıtıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, sirke sineğiyle mücadelede kimyevi ilaç kullanmak yerine çiftçilere tuzak dağıtıldı.

Göynükbelen kırsal mahallesinde kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele maksadıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylülere tuzak dağıtıldı. Dağıtıma Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile protokol mensupları katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaptığı açıklamada, "2020 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 47 bin 831 hektar alanda 836 bin 158 ton meyve üretimi yapılmaktadır. İlimizin önemli ihracat ürünleri olan kiraz, şeftali, nektarin, armut ve çilek, ahududu, böğürtlen gibi ürünlerde kanadı noktalı sirke sineği (drosophila suzukii) önemli zararlara sebebiyet veriyor. Sirke sineği ilimizde 2018 yılında etkisini göstermeye başladı. Bilhassa kiraz, ahududu, böğürtlen, çileklere musallat oluyor. Yaklaşık yüzde 40-50 arasında verim kaybına sebebiyet verdi. Önemli bir karantina zararlısı olan sirke sineği, olgunlaşmış sağlıklı meyvelerle beslenmekte. Zararı, larvaların meyve içinde beslenmesi suretiyle meydana gelmektedir. Bir meyvede birden çok larva bulunabildiği için meyvede yumuşama ve çürüme belirtileri hızla artar. Bu da pazar değerinin düşmesine sebep olur. Tarla veya bahçe içinde kalan meyveler zararlının yumurta bırakmasına ve larvanın beslenmesine imkan sağlayarak besin kaynağı oluşturur. Bahçe temizliği mücadelede büyük önem taşımaktadır. İlimizde meyve bahçelerinde kimyasal mücadele dışındaki diğer mücadele yöntemlerinin fazla uygulanmadığı bilinmektedir. Bu durum zaman zaman meyvelerimizde kalıntı problemleri yaşanmasına sebep olmaktadır. Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Bu bakımdan zirai mücadelenin, agro-eko-sistem ve sürdürülebilir üretim dikkate alınarak yapılması zaruret haline gelmiştir. Bu da ancak biyolojik ve biyo-teknik mücadele yöntemleri başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin uygulanması ve gerekirse birlikte ve uyum içerisinde kullanılması suretiyle sağlanabilecektir. Kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede elma sirkeli tuzak kullanımı ve bahçe temizliği yapılarak kimyasal mücadeleye gerek kalmadan bir mücadele yapmak mümkün olmaktadır. Biyo-teknik mücadele yönteminin yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılında başladığımız çalışmalarımıza bu sene devam ederek, meyve sinekleri yüzünden oluşabilecek ekonomik kayıpları önlemek istiyoruz" diye konuştu.

Hamit Aygül, "Bu sene üreticilerimize dağıtılmak maksadıyla Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından özel olarak 3 bin adet sirke sineği tuzağı yaptırıldı. Müdürlüğümüz tarafından ise bin adet özel tuzak yaptırıldı. 500 litre elma sirkesi temin edildi. Hasat artıklarının toplanması maksadıyla ise 3 bin adet özel siyah poşet yaptırıldı. Çalışmalarımızda kimyasal ilaçlar yerine böcek tuzakları kullanarak zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiğinin altına çekmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından tuzaklar müstahsillere teslim edildi. - BURSA

Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak
Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak
Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak

Kimyasal, Orhaneli, Bursa, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı 09:36 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı 09:10 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı
Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi 01:06 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı 23:20 Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan 21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?

Son Dakika Haberleri
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
09:09 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı
09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
08:22 Halı sahada "Kız gibi oynamayın" diyerek kavga çıkartan grup, polis memurunu vurdu
07:45 ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık
07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı
07:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı         
09:31
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement