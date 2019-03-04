Son Dakika Haberleri: Meyve Fidanı Satışlarında Durgunluk

Meyve Fidanı Satışlarında Durgunluk

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde fidan fiyatlarının vatandaşların bütçesine uygun olduğu halde vatandaşlardan gereken ilgiyi görmediği bildirildi.

Meyve Fidanı Satışlarında Durgunluk, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde fidan fiyatlarının vatandaşların bütçesine uygun olduğu halde vatandaşlardan gereken ilgiyi görmediği bildirildi.

İlçe pazarında 10-15 TL arasında satışa sunulan elma, armut, kayısı, erik, ayva, badem, kiraz, dut, zeytin, ceviz, nar, yenidünya, kivi, karadut ve hünnap fidanları müşterisini bekliyor.

Fidan fiyatlarının uygun olduğunu, ancak vatandaşlardan gereken ilgiyi görmediğini ifade eden fidan satıcısı Gökhan Tuncel, "Geçen yıllara göre satışlarda durgunluk var. İlçede fidan satışları olması gereken noktada değil. Son yıllarda bodur ve yarı bodur meyve çeşitleri erken meyve verdiği için daha çok ilgi görüyor. Bu sene havalar erken ısındı ve bizde Aralık ayında İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirdiğimiz meyve fidanlarının satışa sunduk" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kendisine Soru Soran Vatandaşı Fırçaladı Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı

Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:11:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meyve Fidanı Satışlarında Durgunluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]