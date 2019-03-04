Meyve Fidanı Satışlarında Durgunluk
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde fidan fiyatlarının vatandaşların bütçesine uygun olduğu halde vatandaşlardan gereken ilgiyi görmediği bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde fidan fiyatlarının vatandaşların bütçesine uygun olduğu halde vatandaşlardan gereken ilgiyi görmediği bildirildi.
İlçe pazarında 10-15 TL arasında satışa sunulan elma, armut, kayısı, erik, ayva, badem, kiraz, dut, zeytin, ceviz, nar, yenidünya, kivi, karadut ve hünnap fidanları müşterisini bekliyor.
Fidan fiyatlarının uygun olduğunu, ancak vatandaşlardan gereken ilgiyi görmediğini ifade eden fidan satıcısı Gökhan Tuncel, "Geçen yıllara göre satışlarda durgunluk var. İlçede fidan satışları olması gereken noktada değil. Son yıllarda bodur ve yarı bodur meyve çeşitleri erken meyve verdiği için daha çok ilgi görüyor. Bu sene havalar erken ısındı ve bizde Aralık ayında İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirdiğimiz meyve fidanlarının satışa sunduk" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:39 Kaynak: İHA
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