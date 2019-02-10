Son Dakika Haberleri: Meyve Fidanlarına Yoğun İlgi

Meyve Fidanlarına Yoğun İlgi

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediyenin Gül Bahçeci Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde satılan meyve ağacı fidanlarına yoğun ilgi olduğunu bildirdi.

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Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediyenin Gül Bahçeci Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde satılan meyve ağacı fidanlarına yoğun ilgi olduğunu bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, daha iyi verim alınabilecek sertifikalı meyve fidanlarının bodur boyuttayken satışa sunulduğunu belirtti.

32 çeşit meyve ağacı fidanının satışını sağlamanın yanı sıra, daha yeşil renkli bir Kırşehir hedefi ile sokak ve parklara on binlerce fidan ve çiçek diktiklerini anımsatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Aşıkpaşa Spor Salonu yanında bulunan Çiçek Satış Evi'nde elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, badem, nektari, şeftali, hurma, incir, ters dut, iğde, kivi gibi meyve ağaçları açık kök şeklinde satılıyor. Sepetli ve saksılı olarak meyvelerimiz vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kırşehir halkının daha iyi verim alabilmesi için sertifikalı fidanları tercih edip, satıyoruz. Kırşehir'de artık sertifikalı fidanlar dikelim. Çünkü daha fazla verim alınabiliyor. Çiçek satış merkezimizde mevsimlik ağaçların yanı sıra bahçe ekipmanları satılıyor. Vatandaşımızın ciddi bir talebi var. Yoğun ilgiyle herkesin bahçesini, çevresine ağaç dikerek, doğayı daha fazla yeşillendireceğiz. Dikim, bakım, ilaçlama ve gübreleme konularında da bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza mühendislerimiz tarafından gereken destek veriliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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