Meyve kasalarında kenevir bitkisi fidesi ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haydar Köy Mahallesi'nde 2 şüphelinin Göksu Nehri kenarında bulunan hazine arazisi içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptıklarının bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu arazide yapılan aramada, meyve kasaları içerisinde toplam 55 kök kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi. Uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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