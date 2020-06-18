"Meyve kurutma ve dondurma tesisi" çiftçilere umut oldu - Son Dakika

"Meyve kurutma ve dondurma tesisi" çiftçilere umut oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kurulan, 13 ülkeye ihracat gerçekleştiren meyve kurutma ve dondurma tesisi, bölge çiftçisi için umut oldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kurulan, 13 ülkeye ihracat gerçekleştiren meyve kurutma ve dondurma tesisi, bölge çiftçisi için umut oldu.

Şirketin Genel Müdürü Necati Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, uluslararası gıda güvenliği kurallarına uygun entegre gıda üretim tesislerini Ermenek'te faaliyete geçirdiklerini dile getirdi.

Şen, atılan bu adımla özellikle pazara olan uzaklığı ve bilinçsiz yapılan tarım çalışmaları nedeniyle ürünü değersiz hale gelen ve bu nedenle her geçen yıl göç veren bölgenin kalkınmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bölge ekonomisinin geçmişte ağırlıkla kömüre dayalı olduğunu anımsatan Şen, "Maalesef üzücü kazalar zamanla ekonomiyi kötü etkilemiş. Şu anda birçok kömür ocağı kapalı ve ocaklarda çalışan insanlar işsiz. Fabrikanın bu bölgede kurulmasının bir amacı da bölge halkına ve tarımına katma değer sağlamak, burada üretilen ürünleri işleyerek dünya ülkelerine pazarlamak." diye konuştu.

Ermenek'te helva ile kurutulmuş ve dondurulmuş meyve-sebze tesislerinin hizmet vermeye başladığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Ermenek'in pekmezden yapılan katkısız bir helvası var. Bizim helva fabrikamızda Ar-Ge çalışmalarıyla yine şeker kullanmadan bu helvayı çeşitlendirmeyi başardık. Şimdi Ermenek pekmez helvasının yanı sıra vişneli ve hurma pekmezinden helva ürettik. I·kinci tesisimiz Freeze Dry teknolojisiyle kurutulmus¸ meyve-sebze kategorisinde Tu¨rkiye'de fark yaratan bir tesis. Tu¨m ham maddeyi yine kendimiz üretiyoruz. Freeze Dry teknolojisi, geleneksel kurutma yöntemlerine oranla besin değerlerini korumakla kalmıyor, vitamin, aminoasit ve protein değerlerini büyük oranda saklıyor. Kurutulmuş ürünlerde şu anda çilek, vişne, böğürtlen, kayısı ve elma başta olmak üzere 8 çeşit meyve ürünümüz var. Önceliğimiz bölgeden elde ettiğimiz meyveler. Dondurulmuş ürün olarak yıllık kapasitemiz 10 bin ton. Yıllık 100 ton da kurutulmuş meyve ve sebze üretimi kapasitemiz var. Büyüme aşamasında olan yeni bir firmayız."

İç piyasada belli bir aşamaya geldiklerini belirten Şen, bunun dışında 13 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şu anda tesislerinde 60 kişinin çalıştığını, bu sayının belli sezonlarda 300'e kadar çıktığını vurgulayan Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda bölgede 300 dekara yakın iyi tarım uygulamasıyla çilek, böğürtlen ve vişne yetiştiriciliği konusunda ciddi adımlar atıldı. Sözleşmeli tarım yapılarak sahada da yüzlerce kişiye katkı sağlanıyor. Bölge yakın zamanda çilekle adından söz edilen bir yer olacaktır çünkü yaptığımız araştırmalar bölgenin çileğinin tad ve aroma olarak farklı olduğunu gösteriyor. Yaylalarda yetişen elmaların tadı herkes tarafından bilinmektedir. Ürettiğini satabilen bir üretici korkmadan üretecektir. Bizim hedefimiz kömür karasıyla bilinen Ermenek'in, ürettiği meyve ve sebzeleri katma değerle tüm dünya sofralarına sunmaktır."

Karaman, İhracat, Ermenek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Meyve kurutma ve dondurma tesisi' çiftçilere umut oldu - Son Dakika Ekonomi

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