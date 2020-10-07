Meyve kurutma ve paketleme tesisi zemin etüt çalışmaları başladı - Son Dakika

Meyve kurutma ve paketleme tesisi zemin etüt çalışmaları başladı
07.10.2020 18:11
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede yapılması planlanan meyve kurutma ve paketleme tesisi için teknik heyetle birlikte uygulama sahasında zemin etüdü çalışmalarına katıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede yapılması planlanan meyve kurutma ve paketleme tesisi için teknik heyetle birlikte uygulama sahasında zemin etüdü çalışmalarına katıldı.
Teknik heyet ile birlikte zemin etüt çalışmalarına katılan Kaymakam Köksal, yapılmaması planlanan tesis sahasını inceledi.
Meyve kurutma ve paketleme tesisinin hizmete girmesiyle beraber Gölbaşılı meyve üreticileri elde ettikleri meyveleri kurutarak başka illere satış yapabilecek. Kaymakam Köksal yaptığı incelemelerin ardından tesisin yapımı için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. - ADIYAMAN
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