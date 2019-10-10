Son Dakika Haberleri: Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı
Son Dakika Güncel Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı

Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı

1 saat önce

Kars'ta, kamyonetin içerisindeki meyve sebze kasalarının arasına saklanmış bin 478 paket kaçak sigara bulundu.

Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı, System.String[]

Kars'ta, kamyonetin içerisindeki meyve sebze kasalarının arasına saklanmış bin 478 paket kaçak sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyü mevkisinde yol uygulaması yapıldı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, meyve ve sebze kasalarının arasına saklanmış bin 478 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Araç sürücüsüne 23 bin 610 lira idari para cezası veren ekipler, kamyoneti de 15 gün trafikten men etti.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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