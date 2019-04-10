Meyve sebzede ihracat şampiyonları ödüllendirildi
2 saat önce
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) ortaklaşa düzenlediği 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde ihracatta başarılı bir performans sergileyen sektör öncüsü firmalar ödüllendirildi.
Uludağ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:24
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) ortaklaşa düzenlediği 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde ihracatta başarılı bir performans sergileyen sektör öncüsü firmalar ödüllendirildi.
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