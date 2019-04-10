Son Dakika Haberleri: Meyve sebzede ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Meyve sebzede ihracat şampiyonları ödüllendirildi

2 saat önce

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) ortaklaşa düzenlediği 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde ihracatta başarılı bir performans sergileyen sektör öncüsü firmalar ödüllendirildi.

Meyve sebzede ihracat şampiyonları ödüllendirildi, System.String[]
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) ortaklaşa düzenlediği 2018 İhracat Şampiyonları Ödül töreninde ihracatta başarılı bir performans sergileyen sektör öncüsü firmalar ödüllendirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:24 
Uludağ, İhracat, Ekonomi
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