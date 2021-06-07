Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de, narenciye başta olmak üzere çok sayıda meyve çeşidine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışmalar sürüyor. Kamu kurumları ve çiftçilerin ortak mücadelesinde olumlu sonuçlar alınıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de görünen Akdeniz meyve sineği önlem alınmazsa tarım ürünlerin tamamında kayba neden oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve üreticiler tehlikeli zararlıya karşı mücadeleyi ortaklaşa sürdürüyor. Zararlıya karşı ortak çalışmalarla ilaçlama yapılıyor, özel tuzaklar kuruluyor. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de il müdürlüklerince üreticiler için bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu meyve sineğine karşı bakanlığın eylem planı hazırladığını ve mücadelenin süreceğini belirtti. Mücadele için 15 ilçede 19 noktada 39 personelle takip yaptıklarını dile getiren Çolakoğlu, monitör tuzaklarda görülen sinek sayılarını bakanlığa bildirdiklerini, yoğunlaşma varsa oralarda ilaçlama yaptıklarını anlattı. Bu sinekle mücadelede her kesime görevler düştüğünü belirten Çolakoğlu, 2018'de il genelinde Akdeniz meyve sineği yoğunluğunun olduğunu ancak uygulanan eylem planıyla sinek sayısının çok azaldığını ifade etti.

Akdeniz meyve sineği ağırlıklı olarak narenciye zarar verse de kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik gibi diğer ürünlere de zarar veriyor. Mücadele sonucunda üretici ürünlerini rahatlıkla ihraç edebiliyor. Akdeniz meyve sineği zararlı mücadele