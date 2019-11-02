Son Dakika Haberleri: Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı

Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suat Dündar (25) meyve soyduğu bıçağın üzerine düşerek, ağır yaralandı.

Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp, ağır yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suat Dündar (25) meyve soyduğu bıçağın üzerine düşerek, ağır yaralandı.

Suat Dündar, Huzur Mahallesi'ndeki evinde meyve soyup yemeye başladı. Ancak bur sırada dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın bölgesine saplanan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.  Soruşturma başlatıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:55 Kaynak: DHA
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