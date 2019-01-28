Meyve Suyu İhracatı 250 Milyon Doları Aştı

Bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18 ihracat büyümesi kaydeden meyve suyu endüstrisi, ülkemizde yaklaşık bir milyon meyve üreticisi çiftçiye doğrudan ve bölge halkına da dolaylı istihdam sağlıyor. Tarım üreticilerinden yılda 1 milyon ton ürün satın alan ve bunu katma değerli ürüne dönüştüren meyve suyu endüstrisi, düzenli bir şekilde yüzde 90 ve üzeri seviyede ihracat fazlası üretiyor.

1993 yılında kurulan ve 46 üyesi ile meyve suyu endüstrisi geneline yayılan bir temsil şemsiyesi oluşturan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri İpek İşbitiren, endüstrinin 2018 yılı ihracatının, ilk belirlemelere göre ilk 11 ayda 254,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.

İnsan beslenmesi açısından yarar sağlayan meyve suyunun, aynı zamanda ekonomiye ve tarıma da yarar sağlayan, katma değerli ürün özelliği taşıdığını vurgulayan İpek İşbitiren, "2017 yılında 215,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren endüstrimiz, 2018 yılında yaklaşık yüzde 18 oranında ihracat büyümesine imza atarak, 254,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl itibarı ile çeyrek milyar dolar mertebesinin üzerine çıkan meyve suyu ihracatı, düzenli bir şekilde yüzde 90'ı aşan oranda dış ticaret fazlası üretmektedir" dedi.

Bir Milyon Ton Meyve Alıyor, Bir Milyon Kişiye İş Sağlıyor

Türkiye'nin yıllık meyve üretiminin yaklaşık 20 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, "Endüstrimiz, meyve üretiminin yaklaşık 1 milyon tonunu ham madde olarak kullanıyor. Meyve suyu, işlenen meyvenin türüne göre, meyveye oranla dört kata kadar katma değer sağlanabilen bir ihracat ürünüdür. Endüstrimizin bu yüksek katma değer çarpanı sayesinde sağladığı istihdam, 1 milyon kişiye yaklaşıyor" şeklinde konuştu.

Küresel meyve suyu pazarının, yaklaşık 11,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten İpek İşbitiren, devamla şunları söyledi: "Türk meyve suları, Amerika'dan Hindistan'a, AB ülkelerinden Uzak Doğu'ya 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, küresel trendlerle uyum gösteren kaliteli ürünleri ve ürün çeşitliği ile ihracat pazarlarında gücünü giderek artırıyor. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin dünya meyve suyu pazarından hem markaları ile hem de konsantre ihracatı ile daha fazla pay almasını amaçlıyoruz."