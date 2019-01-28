Son Dakika Haberleri: Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları geçti

Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları geçti

1 saat önce

MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, "Türk meyve suları, Amerika'dan Hindistan'a, AB ülkelerinden Uzak Doğu'ya 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları geçti, System.String[]
MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren, "Türk meyve suları, Amerika'dan Hindistan'a, AB ülkelerinden Uzak Doğu'ya 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye, küresel trendlerle uyum gösteren kaliteli ürünleri ve ürün çeşitliği ile ihracat pazarlarında gücünü giderek artırıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:20 

Ekonomi
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