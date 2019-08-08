Son Dakika Haberleri: Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz
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Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz

1 saat önce

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı yılın ilk yarısında 150 milyon dolara yaklaşırken, ABD, 55,3 milyon dolarla ihracattan yüzde 37 pay aldı.

Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz, System.String[]
Türkiye'nin meyve suyu ihracatı yılın ilk yarısında 150 milyon dolara yaklaşırken, ABD, 55,3 milyon dolarla ihracattan yüzde 37 pay aldı.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:59 
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