Meyve suyu ihracatının 3'te birini ABD'ye yapıyoruz
1 saat önce
Türkiye'nin meyve suyu ihracatı yılın ilk yarısında 150 milyon dolara yaklaşırken, ABD, 55,3 milyon dolarla ihracattan yüzde 37 pay aldı.
Türkiye
'nin meyve suyu ihracatı yılın ilk yarısında 150 milyon dolara yaklaşırken, ABD, 55,3 milyon dolarla ihracattan yüzde 37 pay aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:59
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