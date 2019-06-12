Son Dakika Haberleri: Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi

1 saat önce

SİVAS'ta bir yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş esrar ele geçirildi.

Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi, System.String[]
SİVAS'ta bir yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Kayseri kara yolu üzerinde Kovalı mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu midibüsünü durdurdu. Midibüste narkotik dedektör köpeği 'Atik' yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği midibüsteki yolculardan R.K'nin çantasına tepki verdi. Ekiplerce çantada yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:28 Kaynak: DHA
Narkotik, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:26:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]