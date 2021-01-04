Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kovalamacada yakalanan şahsın elindeki meyve suyu kutusunda antep fıstığı ile kamufle edilmiş uluşturucu hap ve esrar ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan şahsın elinde bulunan meyve kutusunda, antep fıstığı ile kamufle edilmiş halde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan T.H. isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şahsın üst aramasında meyve suyu kutusu ve banyo lifi ele geçirdi. Ekipler lifte ve meyve suyu kutusu içerisinde ise antep fıstığı ile gizlenmiş halde uyuşturucu hap, esrar ve sigara tabakası ele geçirdi.
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T. H. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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