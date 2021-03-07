Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Meyve suyu kutusuna uyuşturucu sakladılar

KONYA - Konya'da polis meyve suyu kutusuna yerleştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Kutuda uyuşturucu maddeyi bulan polisler birbirlerini alkışladı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi yaptığı çalışmalar kapsamında bir otomobille ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi elde etti. Takibe alınan otomobil ilçe girişinde durdurularak sürücü R. K. ile birlikte O. Ö. ve M. Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, torpido alt kısmına meyve suyu kutusuna zulalanmış 80 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren polislerin meyve suyu kutusunu bıçakla açarak uyuşturucu bulma anlarında birbirlerini alkışlayarak yaşadıkları sevinç kameraya yansıdı.

Öte yandan, soruşturmayı derinleştiren narkotik ekibi şüphelilerden uyuşturucu madde aldığını tespit ettiği Y. G., İ. T. ve O. K. yı da gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, araçta yakalanan R. K., O. Ö. ve M. Y. adliyeye sevk edildi.