Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

06.04.2022 12:27
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusuna saklanmış 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusuna saklanmış 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, otomobille İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde Fethiye girişinde düzenlenen operasyonda, araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna saklanan 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler U.B. ve S.A. gözaltına alındı.Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLAR
500
Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı Otomobildeki 6 kilo esrarı 'Hera' buldu Otomobildeki 6 kilo esrarı 'Hera' buldu

Uyuşturucu, Hisarcık, Fethiye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement