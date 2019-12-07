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Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan Emrah Ö'nün elindeki meyve suyu kutusu içerisinde kağıda sarılı halde bir miktar eroin ile metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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