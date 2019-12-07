Son Dakika Haberleri: Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan Emrah Ö'nün elindeki meyve suyu kutusu içerisinde kağıda sarılı halde bir miktar eroin ile metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Süleymaniye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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