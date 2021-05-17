Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı - Son Dakika

Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı

17.05.2021 12:08
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı, System.String[]

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, içtiği meyve suyu kutusundan çıkan mide bulandıran cismi resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Kısa sürede paylaşımla ilgili bir açıklama yayınlayan firma yetkilileri; taşıma ve depolama şartlarında nadir de olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda bozulma olabileceğini belirtti.

Paketli gıdalar içerisinden çıkan ve insan sağlığını tehdit eden mide bulandırıcı durumlara bir yenisi daha eklendi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi.

"AKLIM ALMIYOR, KORKUNÇ"

Ersoy, marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı. Kutuyu kestiğinde iğrenç bir görüntü ile karşılaştı. Bunun üzerine Pervin Ersoy, ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, "Aklım almıyor, korkunç bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu o paylaşım:

Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ, İLK DEĞİL

Ersoy'un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha önce de birçok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu paylaşım sonrası meyve suyu firması, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak Ersoy'a yanıt verdi. Pervin Ersoy'un da kendi hesabından paylaştığı metinde firma; taşıma ve depolama koşularında nadir de olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olabileceğini ifade etti.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

Pervin Ersoy, bakan eşi olarak böyle bir paylaşım yapmasının eleştirilmesine ise son paylaşımı ile yanıt verdi. Her şeyden önce bir anne olduğunu söyleyen Ersoy, "İyi ki paylaşmışım ki bugüne kadar yüzlerce defa bu olay yaşanmış onu öğrenmiş oldum." dedi.

Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı

Sosyal Medya, Mehmet Nuri, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı - Son Dakika


YORUMLAR (14)
  • Sem : Ayni şey banada denk geldi 3 paketin icindende çıktı şikayet için gittim ama paketin açık olduğunu söylediler kanunlar turkiyede fazla işlemiyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • RAMAZAN: ÜRÜNÜN ADI NI NİYE SAKLIYOSUNUZ PAKET NE HANGİ MEYVE SUYU OZAMAN BU HABERİ YAPMAYIN ÜÇ KURUŞ İÇİN MİLLETİN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN SAHTEKARLARA SİZDE BU ŞEKİLDE DESTEK VERİYOSUNUZ HABERCİLER SİZE SÜYLÜYORUM DUYUORMUSUNUZ TIN YILLARDIR AYNI TERANE ZENGİN DAĞLAR AŞMIŞ FAKİR DÜZ YOLDA ŞAŞMIŞ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı         
12:04
Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü         
11:55
Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?         
11:35
Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı         
11:13
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement