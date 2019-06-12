Son Dakika Haberleri: Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı
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Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı

4 saat önce

Sivas'ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu.

Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Sivas'ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu.

Jandarma ekipleri tarafından Sivas- Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun valisindeki meyve suyu paketlerinin içerisinde gizlenmiş 177 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi R.K. isimli yolcu gözaltına alındı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
Narkotik, Jandarma, Sivas, 3. Sayfa
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