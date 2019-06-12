Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı
4 saat önce
Sivas'ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:44 Kaynak: İHA
'ta meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu. Jandarma
ekipleri tarafından Sivas- Malatya
karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Narkotik
köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun valisindeki meyve suyu paketlerinin içerisinde gizlenmiş 177 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi R.K. isimli yolcu gözaltına alındı. - SİVAS
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