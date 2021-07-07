MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI - Son Dakika

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

'İMHA EDİLECEK KİRAZLAR VİDEOYA YANSIMIŞTIR'

Öte yandan, olayın yaşandığı tesiste çalışan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, videoda görülenlerin imha edilecek kirazlar olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

"Bahçelerde oluşan yoğun yağıştan dolayı bozulan, çatlayan, kurtlanan kirazların ağaçlara ve bahçelere zarar vermesi dolayısıyla toplanarak imha edilmektedir. Normal kullanılacak kirazlarımız normal kasalarına alınmaktadır. Biz meyve suyu üreticiliği yapmıyoruz, hal dükkanıyız. Kurtlu olanlar geldiğinde imha ediyoruz. İmha edilecek kirazlar videoya yansımıştır. Meyve suyu olacak kirazlar değildir."