Meyve Tabağı Okul Kantinine Girdi

Manisa
'nın Demirci
ilçesindeki bir lisenin kantininde ambalajlı meyve suyu yerine 2 liraya meyve tabağı ve 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu satışı yapılıyor.
Gevher Necibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Mehmet Taştekin, Sağlık Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde devam eden proje kapsamındaki uygulamalarla "Beslenme Dostu Okul" sertifikasını aldıklarını ifade etti.
Proje uygulamalarına okul kantininden başladıklarını aktaran Taştekin, bisküvi, gofret, çikolata ve kek gibi ürünlerin kaldırılmasının ardından öğrencilerin meyvelere ulaşımına destek olma kararı aldıklarını söyledi.
Taştekin, "Bu kapsamda okulumuz kantininde 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu ve 2 liraya meyve tabağı veriyoruz. Paketli meyve suları yerine taze meyve suyu ve meyve tabağıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkı vermek istedik. Bu şekilde derslere olan motivasyonları artarken hazır yiyeceklerin zararlarından da koruyoruz." dedi.
Uygulamadan memnun olan öğrencilerden 10. sınıf öğrencisi Gamze Karaçam
, meyve tüketiminin derslerindeki başarıyı artırdığını dile getirdi.
Öğrencilerden Alperen Akuzu da satışa sunulan meyve tabaklarının tamamının tüketildiğini belirterek, "Fiyatları çok uygun, hatta sembolik bir ücret var. Arkadaşlarımla beraber ilk ders zilinin çalmasının ardından soluğu kantinde alıyoruz. Bizim için bu artık bir alışkanlık oldu. Meyve suyumuzu içmeden ikinci derse girmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Projeyi ilçedeki diğer okullarda eğitim gören arkadaşlarıyla paylaştıklarını aktaran Akuzu, "Arkadaşlarımız bizim günlük meyve tükettiğimizi öğrenince çok şaşırıyor. Hepsi aynı uygulamanın kendi okullarında da başlamasını istiyor. Umarım Türkiye
'deki bütün okullara örnek olur ve bütün öğrenciler, günlük taze meyve tüketir." sözlerine yer verdi.