Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş ağır yaralandı

03.10.2022 09:50
Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş ağır yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak isteyen Murat Ö. isimli vatandaş ağaca çıktı. Meyve topladığı sırada dengesini kaybeden Murat Ö., ağaçtan düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat Ö., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Ö., hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Kastamonu haber: Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Kastamonu haber: Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:51:55. #1.13#
SON DAKİKA: Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement