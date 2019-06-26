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Meyve toplarken ağaçtan düştü

5 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da meyve topladığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

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Tekirdağ Malkara'da meyve topladığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde ağaca çıkan Cengiz M., meyve topladığı sırada dengesini kaybetmesi nedeniyle yere yığıldı. Yaralanan Cengiz M., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
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