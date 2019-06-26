Meyve toplarken ağaçtan düştü
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Tekirdağ Malkara'da meyve topladığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Tekirdağ Malkara'da meyve topladığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde ağaca çıkan Cengiz M., meyve topladığı sırada dengesini kaybetmesi nedeniyle yere yığıldı. Yaralanan Cengiz M., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
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