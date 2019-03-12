Son Dakika Haberleri: Meyve Üreticilerine Budama Uyarısı

Meyve Üreticilerine Budama Uyarısı

1 saat önce

Ladik Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yunus Dal, meyve üreticilerine budama uyarısında bulundu.

Meyve Üreticilerine Budama Uyarısı, System.String[]
Ladik Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yunus Dal, meyve üreticilerine budama uyarısında bulundu.

Dal, yaptığı açıklamada, meyve ağaçlarının budama sayesinde daha fazla güneş almasının sağlanacağını söyledi.

Budamayla ağaçların güçlendiğini, hastalıklara karşı direncinin arttığını, kurumuş, hastalıklı ve haşeratlı dalların ayıklanmış olduğunu anlatan Dal, "Budamanın soğuklar geçtikten sonra ve ağaçlar uyanmadan yapılması gerekir. İlçemiz iklim koşulları dikkate alındığında ağaçların bugünlerde budanması uygun bulunmaktadır." dedi.

Ağaç budama işleminin bilinçli yapılması gerektiğini vurgulayan Dal, üreticilerin bu konuda tarım kuruluşlarından ve serbest ziraat mühendislerinden yardım alabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
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