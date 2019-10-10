Son Dakika Haberleri: Meyve üreticilerine "şarka virüsü" uyarısı
Son Dakika Güncel Meyve üreticilerine 'şarka virüsü' uyarısı

Meyve üreticilerine "şarka virüsü" uyarısı

2 saat önce

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini "şarka virüsü"ne karşı uyardı.

Meyve üreticilerine

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini "şarka virüsü"ne karşı uyardı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yazılı açıklamasında, şarka virüsünün özellikle kayısı, erik, şeftali meyveleri için önemli bir hastalık olduğunu belirtti.

Virüsün ekonomik olarak zararlı organizmaların başında geldiğini belirten Macit, "Virüs ürünün kalite ve kantitesinde direk zarara yol açar. Virüs ile bulaşık ağaçlarda, meyvelerde şiddetli deformasyonlar ve hasat zamanından önce erken döküm olmaktadır. Şiddetli enfeksiyonlarda yüzde 100'e varan oranlarda zarar oluşabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kentte virüs için çalışmaların her yıl planlı bir şekilde yapıldığını aktaran Macit, şunları kaydetti:

"İlimizde her yıl en az iki ilçede özellikle kayısıda ve diğer sert çekirdekli meyve bahçelerinde yaprakta numuneler alınarak analize gönderilmektedir. Fidan girişlerinin olduğu ilçelerde numune alma daha çok tekrarlanmakta ve titizlikle çalışmalara devam edilmektedir. Arazide yapılan çalışmalarda numune alımı genç bahçelerde daha fazla yapılmaktadır. Ayrıca bahçelerde zararlı kontrollerine çıkılırken şarka etmenine dikkat çekilmekte şüphelendiğimiz numuneler incelenmekte hatta olgunluk döneminde çekirdek iz düşümlerine bakılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda şüphelendiğimiz numuneler ilgili Enstitüye analiz amacıyla gönderilmektedir."

Virüsün bulaştığı bölgede tedavi etmenin imkansız olduğuna değinen Macit, "Eğer virüs bir bölgeye bir kez bulaşmışsa, hastalığı ortadan kaldırmak çok zordur yada imkansızdır. Sıkı karantina uygulamalarının yanında kültürel tedbirlerle hastalığın yayılmasının önlenmesine çalışılmaktadır. Sadece hastalıktan ari sertifikalı üretim materyali kullanmak, virüsün girişini engelleyebilir. Bunun yanında düzenli olarak yaprak biti ile mücadele etmekte virüsün bir bölgeye yerleşimini engelleyebilir. Eğer virüs bir bölgeye girmişse eradikasyon ve yukarıdaki önerilen kontrollerle beraber çok zor da olsa amacına ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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