'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu' - Son Dakika

'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu'

02.12.2020 08:36
'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu', System.String[]

BESLENME uzmanı Gözde Güzelcan akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi.

BESLENME uzmanı Gözde Güzelcan akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi. Güzelcan, "Tahin çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi.

Hem koronavirüs salgını hem de grip salgının yoğun olduğu bugünlerde uzmanlar, vücut direncinin güçlendirmenin önemli olduğunu belirtiyor. Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından tahinin eksik olmamasını önerdi. Güzelcan, "Tahin; magnezyum, demir, fosfor ve lif açısından çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi.

'AKCİĞERİ TEMİZLER, KOLESTROLÜ AZALTIR, KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR'Yoğurt ve meyvelerin üzerine bir tatlı kaşık tahin dökülüp yenmesinin pek çok hastalığa iyi geleceğini belirten Güzelcan, "Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır. Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir. 40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir. Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ayrıca, tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı kadar tahini tükettiğiniz meyvenin üzerine döküp yemeniz sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır" dedi.'KİLO ALIMINI ETKİLER, SAĞLIKLI KALMANIZI SAĞLAR'

Tahinin tüketildiği zaman daha kalorili ve zararlı besinlere yönelmesini engellediğini ifade eden Güzelcan, "Tahin, şeker içeriği olmayan glikoz şurubu içermeyen pekmezle birlikte de tüketilebilir. Tahin içeriğinden dolayı yendiği zaman zararlı ve daha kalorili yiyeceklere yönelinmesini engelliyor. Bu da direkt olarak kilo alımlarını etkileyerek kişinin daha sağlıklı kalmasını sağlıyor" diye konuştu.


'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu'
'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu'
'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu'
'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu'
'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu'

Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Meyve üzerine dökülen tahin, hastalıklara karşı koruyucu' - Son Dakika


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