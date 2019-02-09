Meyve ve Ceviz Fidan Satışları Başladı

Kırşehir Belediyesi gül bahçeci peyzaj ve çiçek satış evi, meyveciliğin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla meyve ve ceviz fidanları satışlarına başladı.

Kırşehir Belediyesi gül bahçeci peyzaj ve çiçek satış evi, meyveciliğin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla meyve ve ceviz fidanları satışlarına başladı.



Elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, badem, nektarı, şeftali, hurma, incir, ters dut, iğde, kivi gibi meyve fidanları açık kök sepetli ve saksılı olarak elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, badem, nektarı, şeftali, hurma, hünnap,nar, incir, ceviz, ters dut, iğde,saklı limon, saksılı portakal,saksılı zeytin, saksılı kumkuat meyve fidanları da vatandaşın satışına sunuldu.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir halkının daha iyi verim alabilmesi için meyve fidanlarının bodur olarak satışa sunulduğunu söyledi.



Daha yeşil, daha renkli bir Kırşehir hedefi ile çıkılan yola çıktıklarını dile getiren Bahçeci, "Şimdi de evlerinizin bahçelerini, balkonlarınızı yeşillendirebilmek ve bitkiler hakkında bilgiler alabilmeniz için çiçek satış merkezi vatandaşlarımızın hizmetinde. Çiçek satış merkezimizde mevsimlik çiçek, ağaç, çalı ve bahçe ekipmanları satışa sunulmakta, bitki satışlarının yanı sıra bahçe süsleri gibi birçok farklı ihtiyacın da aynı merkezden temin edebilmektedir" dedi.



Dikim, bakım, ilaçlama ve gübreleme konularında bilgi almak isteyen kişiler için de gül bahçeci peyzaj ve çiçek satış evi destek sunuyor. - KIRŞEHİR

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