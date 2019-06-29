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Meyve ve sebze ambalajı üreten atölyede korkutan yangın

38 dakika önce

Meyve ve sebze ambalajı üreten atölyede korkutan yangınMANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaş sebze-meyve kasası ve ambalajı üreten bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Meyve ve sebze ambalajı üreten atölyede korkutan yangın
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaş sebze-meyve kasası ve ambalajı üreten bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 50 işçinin çalıştığı fabrikada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 18.00 sıralarında Alaşehir- Sarıgöl karayolu Üzümlü kavşağında bulunan İsmail Sarı'ya ait yaş sebze-meyve kasası ve ambalajı üreten atölyede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle atölyenin çatı kısımlarında başlayan yangın, kısa sürede büyürken o sırada atölyede çalışan 50 işçi hemen tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yangın sırasında atölyede çalışan 50 işçiden ölen ya da yaralanan olmadı. Atölyenin sahibi İsmail Sarı, "İş yerinde işçiler çalışıyordu. Biz de içerideydik. Çatıdan dumanlar çıkıyormuş. Çevreden görenler, itfaiyeyi aramışlar. Biz de neden olduğunu bilmiyoruz" dedi.
Meyve ve sebze ambalajı üreten atölyede korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:23 Kaynak: İHA
Manisa, Alaşehir, İtfaiye, 3. Sayfa
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