Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor - Son Dakika

Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor

6 saat önce

Meyve ve sebzeyi az tüketen yetişkinlerde kaygı bozukluğu görülme olasılığının arttığı saptandı.

Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor, System.String[]

Meyve ve sebzeyi az tüketen yetişkinlerde kaygı bozukluğu görülme olasılığının arttığı saptandı.

Kanada'da yürütülen kapsamlı araştırmada, yaşları 45 ila 85 arasında değişen yaklaşık 27 bin kişinin sağlık verileri ve beslenme alışkanlıkları incelendi.

Araştırmayı yürüten Kwantlen Politeknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Karen Davison, yürüttükleri araştırmada, günde üç porsiyondan az meyve ve sebze tüketenlerde anksiyete bozukluğu görülme oranının, bunları gerektiği miktarda tüketenlere göre yüzde 24 daha fazla olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Çalışmayı yürüten ekipten Jose Mora-Almanza, ayrıca vücuttaki yağ oranı yüzde 36'yı geçenlerde kaygı bozukluğu görülme olasılığının da yüzde 70'lere kadar çıkabildiğini ifade etti.

Davison, yağ oranı yüksek olanlarda daha fazla inflamasyon görüldüğünü, bunun da kaygı bozukluğuyla ilişkilendirildiğini belirtti.

Araştırmanın bulguları "the International Journal of Environmental Research and Public Health" dergisinde yayımlandı.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı
Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:50:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meyve ve sebze az tüketenlerde kaygı bozukluğu riski artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]