Son Dakika Haberleri: Meyve ve sebze sektörüne 640 milyon liralık yatırım
Son Dakika Ekonomi Meyve ve sebze sektörüne 640 milyon liralık yatırım

Meyve ve sebze sektörüne 640 milyon liralık yatırım

41 dakika önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri sayesinde meyve-sebze işleme ve paketleme tesislerine 640 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Meyve ve sebze sektörüne 640 milyon liralık yatırım, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri sayesinde meyve-sebze işleme ve paketleme tesislerine 640 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla, kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını bildirdi. IPARD kapsamında, meyve-sebze paketleme, kurutma, dondurma ve depolama yatırımlarının 1 milyon 250 bin avroluk kısmına yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 adet sebze-meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi. Kurulan bu tesisler sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre saklanacak, ürün kayıpları azaltılacak ve ürün kalitesi yükselecek, rekabet gücümüz ve ihracatımız artacak. Ayrıca, ürünlerin mevsimi dışında ve ekonomik getirisi yüksek olarak satılmasına imkan sağlanacak."

6 BİN İSTİHDAM

Bakan Pakdemirli, AB standartlarında kurulan bu tesislerde 6 bin kişinin istihdam edildiğini ve tesislerde işlenen ürünlerin büyük bir bölümünün komşu ve bölge ülkelere ihraç edildiğini ifade etti. İl bazında değerlendirildiğinde en çok yatırımın 130 milyon lirayla Isparta'ya yapıldığını ve buradaki projelere 54 milyon lira hibe verildiğini belirten Pakdemirli, Isparta'dan sonra en çok yatırımın Mersin, Manisa, Denizli ve Karaman illerine yapıldığını söyledi. Pakdemirli, bakanlık olarak 'yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde kalkınma' anlayışı çerçevesinde, bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılması ve kentlere göçün önlenmesi amacıyla kırsal kalınma desteklerine devam edeceklerini dile getirdi.

2019 YILINDA 156 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

2019'da çıkılan IPARD-II 5'inci başvuru çağrısı kapsamında ise meyve ve sebze sektörüyle ilgili toplam yatırım tutarı 680 milyon lira olan 156 proje başvurusu yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, TKDK tarafından proje değerlendirme işlemlerinin tamamlandıktan sonra uygun projelerin açıklanacağını ifade etti.


Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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