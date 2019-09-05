Meyve ve sebzelerini yaptığı karışımla hastalıklardan koruyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır çiftçilik yapan Ünzüle Tabakoğlu (35), yetiştirdiği sebze ve meyveleri, yaptığı Güllüce bulamacı adı verilen karışımla zararlı böceklerden ve hastalıklardan koruduğunu söyledi.

Bayramiç ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Ünzüle Tabakoğlu, sebze ve meyvelerini tarım ilaçları yerine Güllüce bulamacı ile koruduğunu söyledi. Dedesinden öğrendiği kükürt ve kireçten oluşan karışımı sebze ve meyvelerine serpen Tabakoğlu, karışım ile ürünü hem zararlı böceklerden hem de hastalıklardan koruduğunu belirtti. Güllüce bulamacının özellikle domates, şeftali ve bağlarda çok etkili olduğunu söyleyen Ünzüle Tabakoğlu, "Güllüce bulamacı bize dededen kalma bir yöntem. Ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesinde etkili oluyor. Bölgede birçok kişi bu yöntem ile meyve ve sebzelerini sağlıklı bir şekilde yetiştiriyor" dedi.