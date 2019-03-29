Son Dakika Haberleri: Meyve Yetiştiricilerine Aşılama Uyarısı

Meyve Yetiştiricilerine Aşılama Uyarısı

1 saat önce

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve yetiştiricilerine aşılama uyarısında bulundu.

Meyve Yetiştiricilerine Aşılama Uyarısı, System.String[]
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve yetiştiricilerine aşılama uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar mevsiminde ağaçlara su yürümeye başlamasıyla kalem ve yarma aşılamasının yapılması gerektiğini söyledi.

Aşılama yapılan ağaçta verim ve kalitenin ön plana çıktığını belirten Aslankaya, "Meyve yetiştiricilerimizin bugünlerde aşılama çalışmalarına başlaması gerekir ancak bunun işi bilen uzman kişilere yaptırılması daha faydalı olur." dedi.

Bağ bahçe tarımında aşılama tekniğinin birçok türü olduğuna işaret eden Aslankaya, aşılama yapılmadan tarım müdürlükleri veya serbest ziraat mühendislerinden bilgi alınması tavsiyesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Kavak, Ekonomi
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