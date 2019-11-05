Son Dakika Haberleri: Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı
Son Dakika Ekonomi Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı

Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Türkiye'nin meyve yetiştiriciliğinde potansiyelinin gerisinde olduğunu bildirdi.

Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Türkiye'nin meyve yetiştiriciliğinde potansiyelinin gerisinde olduğunu bildirdi.

Karayel, konferans salonunda düzenlenen "Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı"nda, birçok meyvenin ana vatanı olan Türkiye'nin, meyve yetiştiriciliğinde dünyada önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Meyve üretiminde söz sahibi ülkelerde mekanizasyona geçmek için önemli yatırımlar yapıldığını, önemli araştırmalar yürütüldüğünü vurgulayan Karayel, Türkiye'de mekanik gücün kullanımına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Meyve üretiminin her aşamasında modern teknolojilere geçilmesi gerektiğini aktaran Karayel, "Tarımsal mekanizasyonu, meyve yetiştiriciliğinin her alanına yaymak durumundayız. Meyve yetiştiriciliğinde potansiyelimizin gerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de, tarım sektöründe teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemli olduğunu kaydetti.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murad Çanakcı ise son yıllarda meyve yetiştiriciliğinin, Türk tarımında ağırlığını daha fazla hissettirdiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İskeçe'de durdurulan Türkiye'den gönderilen donduruculu tırda 41 mülteci bulundu
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]