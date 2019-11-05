Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Türkiye'nin meyve yetiştiriciliğinde potansiyelinin gerisinde olduğunu bildirdi.

Karayel, konferans salonunda düzenlenen "Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı"nda, birçok meyvenin ana vatanı olan Türkiye'nin, meyve yetiştiriciliğinde dünyada önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Meyve üretiminde söz sahibi ülkelerde mekanizasyona geçmek için önemli yatırımlar yapıldığını, önemli araştırmalar yürütüldüğünü vurgulayan Karayel, Türkiye'de mekanik gücün kullanımına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Meyve üretiminin her aşamasında modern teknolojilere geçilmesi gerektiğini aktaran Karayel, "Tarımsal mekanizasyonu, meyve yetiştiriciliğinin her alanına yaymak durumundayız. Meyve yetiştiriciliğinde potansiyelimizin gerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de, tarım sektöründe teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemli olduğunu kaydetti.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murad Çanakcı ise son yıllarda meyve yetiştiriciliğinin, Türk tarımında ağırlığını daha fazla hissettirdiğini bildirdi.