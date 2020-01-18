Meyve yüklü kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meyve yüklü kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Meyve yüklü kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

21 dakika önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tıra çarpan meyve yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tıra çarpan meyve yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Bozarmut Mahallesi Necati Uygun Bulvarı'nda Yüksel Ören'in kullandığı 48 NE 650 plakalı kamyon, önünde seyreden Turgay Arslan idaresindeki mermer yüklü 48 DE 424 plakalı tıra çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Ören'in cesedi, sıkıştığı yerden çıkarılarak Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

Meyve yüklü kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

Bozarmut, Yatağan, Muğla, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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