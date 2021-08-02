Meyvede 1 yılda miktar düştü fiyat yüzde 108 arttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Temmuz ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Domates miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 39.19 azalırken, fiyat endeksi yüzde 37.32 arttı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 27.82 düşerken, fiyat yüzde 55.84 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 25.96 düşerken, fiyat yüzde 108.44 artış gösterdi.

Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 62.24, sebzede yüzde 57.06 ve meyvede ise yüzde 36.87 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 39.19, sebzede yüzde 27.82 ve meyvede ise yüzde 25.96 azalış gösterdi. Böylece miktar endekslerinde, Kasım, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından sonra Temmuz ayında da aynı azalış eğilimi devam etti.

Domates miktar endeksi, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 39.19 düşerken, fiyat endeksi geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 37.32'lik artış gösterdi. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın ikinci en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösterdi.

Sebze miktar endeksi, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 27.82 düşerken, fiyat endeksi geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 55.84'lük artış gösterdi. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek üçüncü miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın ikinci en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

"Meyve fiyatında aşırı artış"

Meyve miktar endeksi, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 25.96'lık düşüş gösterdi. Fiyat endeksinde ise geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 108.44'lük artış yaşandı. Miktar endeksindeki bu düşüş, son altı yılın en yüksek üçüncü miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son altı yılın en yüksek fiyat artışını gösteriyor.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 62.24 azalırken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 18.78 azaldı. Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerin seyri, genel olarak önceki iki yılla uyumlu oldu. Aylık miktar ve fiyat değişimlerinin şiddeti de son üç yılın ortalamasında seyretti. Buna göre sebze işlem miktar endeksi Temmuz ayında yüzde 57.06 azalırken ve fiyat endeksi ise yüzde 16.21 arttı. Son üç yılın Temmuz aylarında sebze miktar endeksleri, diğer tüm aylardan ayrışan şekilde düşüş eğilimi içerisinde oldu. Sebze fiyat endeksi ise Temmuz ayında geçen yılın üzerinde artış gösterirken, 2019 yılının yüzde 75 altında bir artış gösterdi.Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 36.87 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 51.62'lik artış gösterdi. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Temmuz ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdi. Meyve fiyat endeksindeki artışın şiddeti ise önceki iki yıldan daha yüksek seyretti. - ANTALYA