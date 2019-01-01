Meyveler Artık Dalında Çürümüyor

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 250 meyve üreticisi dallarda kalan, çürüyüp dökülen meyveleri artık kurutma makineleri ile kurutarak ekonomiye kazandırıyorRize'nin Fındıklı ilçesinde bir başarı hikayesi yazılıyor.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 250 meyve üreticisi dallarda kalan, çürüyüp dökülen meyveleri artık kurutma makineleri ile kurutarak ekonomiye kazandırıyor



Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir başarı hikayesi yazılıyor. Bahçelerindeki meyve ağaçlarının dallarında kalan ve çürüyüp dökülen meyvelerin israfını önlemek ve ekonomiye kazandırmak için harekete geçen ilçedeki 250 kişi önce Fındıklı Organik Meyve Üreticileri Birliği'ni kurdu. Üreticiler daha sonra yetiştirdikleri organik meyveleri taze olarak fazla satamamaları nedeniyle bu kez bunları kurutmayı düşündü. Yaptıkları araştırmada meyve kurutma makinelerinin çok pahalı olduğunu gören üreteciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rize İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak meyve kurutma projelerini paylaştı. Başvuruları olumlu değerlendirilen üreticiler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından kendilerine meyve kurutmak için cihaz, kurutmaya hazırlık aşamasında kullanılan kesme cihazı ve kurutulduktan sonra paket haline getirmede kullanılan vakum cihazını hibe edildi.



Dilimleme, kurutma ve vakumlama makinelerini temin eden üreticiler daha sonra meyve kurutma tesisini hayata geçirdi. Organik meyve üreticileri olarak dalında çürümeye yüz tutmuş olan meyveleri değerlendirmek için böyle kurutma tesisi kurduklarını dile getiren Fındıklı Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Gürkan "Organik olarak ürettiğimiz ve atıl durumda olan ürünlerimizi katma değer olarak üreticilerimize kazandırma yolunu seçtik. Çürüyen meyvelerimizi kurutarak değerlendiriyoruz ve kooperatiflerimize gönderiyoruz. Ürünlerimiz kurutulmasına rağmen rengi değişmiyor. Makinelerimiz geldikten sonra üreticilerimize duyuru yaptık ve atıl ürünlerini buraya getirmeye başladılar. Ürünlerini getiremeyen üreticilerimizin ürünlerini de tarladan gidip alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ürün çeşitlerini hijyen ortamında keserek kuruttuktan sonra vakumlu poşetler halinde piyasaya sürdüklerini dile getiren Gürkan "19 çeşit ürünümüz var. Ürünlerimizi üreticilerim kendi kışlık yiyeceklerini ayarladıktan sonra kalanlarını birliğimiz kanalıyla öncelik olarak ilimiz ve sonrasında farklı bölgelerdeki gıda örgütlerine gönderiyoruz. Kısaca üreticimiz dalında çürüyen meyveden para kazanıyorlar" dedi.



Hedeflerinin Avrupa'ya açılmak olduğunu dile getiren Gürkan, ilçelerinin ismini tüm Avrupa'da ezberletmekte kararlı. Gürkan Fındıklı'yı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da tanıtacaklarını sözlerini ekleyerek "Hedefimiz ülkemizden sonra Avrupa Birliği ülkelerine de ürünlerimizi kazandırmaya çalışacağız. Fındıklı ilçemizi Türkiye'de tanıttığımız gibi Avrupa'da da tanıtacağız" şeklinde konuştu. - RİZE

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