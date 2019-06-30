Son Dakika Haberleri: Meyveler şefin elinde "sanat eseri"ne dönüşüyor
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Meyveler şefin elinde "sanat eseri"ne dönüşüyor

25 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait tesiste şef olarak çalışan Bakır Aytekin, başta karpuz olmak üzere birçok meyve ve sebzeyi adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Meyveler şefin elinde
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait tesiste şef olarak çalışan Bakır Aytekin, başta karpuz olmak üzere birçok meyve ve sebzeyi adeta sanat eserine dönüştürüyor.
Antalya'daki çeşitli otellerde bir süre aşçılık yaptıktan sonra memleketi Şanlıurfa'ya dönen 31 yaşındaki Aytekin, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde şef olarak çalışmaya başladı.
Antalya'daki ustalarından gördüğü tekniklerle neşter, ustura ve ince uçlu bıçak yardımıyla karpuz üzerine balık, gül, ay yıldızlı bayrak, ve çeşitli hayvanların resimlerini yapan Bakır usta, büyük bir titizlikle yaptığı eserleri, müşterilerin beğenisine sunuyor.
Aytekin daha sonra ise söz konusu ürünleri israf olmaması için dilimleyerek servis ediyor. Bakır usta, meyve ve sebzeler üzerine Atatürk portresi, Türk bayrağı, farklı hayvan ve bitki figürleri işliyor.
Bakır Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında başladığı mesleğini yıllarca çeşitli kentlerdeki otellerde sürdürdükten sonra Şanlıurfa'ya döndüğünü söyledi.
Meyve ve sebze üzerine resim yapmayı çok sevdiğini ve bu alanda her geçen gün kendisini geliştirmeye çalıştığını anlatan Aytekin, şöyle konuştu:
"Bu işi amatör olarak yapıyorum. Bu işi çok seviyorum ve amacım hünerlerimi sergilemek. Bir karpuza resim yapmak yaklaşık bir saat sürüyor çünkü biraz zahmetli bir iş. Elimden geldiği kadar özen gösterip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bizim bu işi yaptığımızı duyan bazı insanlar gelip ürünlerimizi görme şansı buluyor. İnsanlar yaptığımız ürünlerimizi çok beğeniyor. Bu işi yapmaya devam edeceğim."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:15 Kaynak: AA
Antalya, Şanlıurfa, Kültür Sanat
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