Meyveler yalancı bahara aldandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meyveler yalancı bahara aldandı - Son Dakika

Meyveler yalancı bahara aldandı

6 saat önce

Giresun'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mayıs ve haziran aylarında hasat edilen meyveler yemiş verdi.

Meyveler yalancı bahara aldandı, System.String[]

Giresun'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mayıs ve haziran aylarında hasat edilen meyveler yemiş verdi.


Espiye ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle ağaçlar kış ayında meyve verdi. Kış mevsiminde taflan, karadut ve çileğin yeniden meyve verdiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Giresun'un Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, yaz aylarında hasadı olan meyvelerin yalancı bahara aldandıklarını söyledi. Uçar, "Her yıl mayıs ve haziran aylarında meyvesini topladığımız karayemiş, karadut ve çileğin bu mevsimde meyve vermesine elbette şaşırdık. Ancak memnun da olduk. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma sıcak günler geçirdik. Bu dönemlerde çiçek açan ağaçlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve verdi" dedi.


Uçar, olgunlaşan meyvelerin "yalancı meyve" olarak adlandırıldığını, bu meyvelerin tatsız ve besin değerlerinin düşük olduğunu belirtti. - GİRESUN

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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