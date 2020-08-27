Meyvelerin kralı ve kraliçesi "guava"nın hasadına başlandı - Son Dakika

Meyvelerin kralı ve kraliçesi "guava"nın hasadına başlandı

Meyvelerin kralı ve kraliçesi "guava"nın hasadına başlandı Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke'de 5 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticisi olan Mustafa Levent, yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi hedefliyor Mersin'in Silifke ilçesinde...

Meyvelerin kralı ve kraliçesi "guava"nın hasadına başlandı

Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke'de 5 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticisi olan Mustafa Levent, yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi hedefliyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan meyvelerin kralı ve kraliçesi olarak adlandırılan guava meyvesinin hasadına başlandı.

Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke'de 5 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticisi olan Levent, yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin hasadına başlayan Levent, meyvenin özelliklerinden ve kullanım alanlarından söz etti.

Guavanın dünya genelinde 110 çeşidinin bulunduğunu, kendisinin de 12 farklı çeşit guava ürettiğini belirten Levent, "Bahçem Türkiye'de ilk olduğu için gelecekteki yetiştiriciler için örnek bir bahçe konumunda. Narenciyeden mutlu olamadığımız için değişik arayışlara girdim ve bu meyveyi buldum. Yetiştirmesi kolay ve kaliteli bir meyve. Şu an yaklaşık bin ağacım var. Bu yıl bin ağaç daha dikeceğim. Fidanı da kendim yetiştiriyorum ve insanlara parasız olarak fidan dağıtıyorum. İstiyorum ki ülkemize bu güzel meyve kazandırılsın ve gelecekte meyve suyu sanayisi için çilek kadar değerli olsun" dedi.

Guavanın tamamen doğal bir ürün olduğunun altını çizen Levent, guavanın dünyada en çok sevilen meyve suyu maddesi olduğunu, bu ürünün kemoterapi alan insanlar üzerinde de olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Guava meyvesinin gıda ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Levent, likopen oranı yüksek olan meyvenin kanser türlerine karşı koruyucu olduğu gibi birçok hastalığa da iyi geldiğinin yapılan araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.

Guavanın taze olarak tüketildiğini, sağlık açısından çok yüksek oranda içinde likopen barındırdığını, ayrıca reçel, tatlı ve turşu üretiminde de kullanıldığını ifade eden Levent, güzel aroması nedeniyle meyve sularında da sıkça kullanılabildiğini kaydetti.

Yurt dışındaki insanların çok beğenerek bahsettiği ve bildiği meyveyi ülkede tanıtmak için çok çaba harcadığını ifade eden Levent, "Silifke'nin iklimi müsait geldi. Yıllar içerisinde uğraşarak bin ağaca kadar çıktım. Bu yıl 10 ton ürün bekliyorum. Yurt içinde tanıtıp satmaya başladım. Daha önce hallerde satamıyordum. Çünkü ithal bir meyve olarak gözüküyordu. Geçen yıl Gümrük Dış Ticaret Müdürlüğüne başvurarak bu ürünün Türkiye'de yetiştirildiğini ispatladım. Türkiye hallerinde şu andan itibaren satışına başladık. Güzel doğal bir meyve lezzeti güzel. Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip bir meyvedir. Her meyve gibi bu da bazı hastalıklara iyi gelmektedir. İçinde likopen oranı yüksek. İçinde bulunan mineral ve vitaminlerin vücuttaki probiyotikleri destekliyor. Bu sayede hastalıkları geçirmesi açısından önemli. Hoş, keskin bir kokusu var. Dünyada en çok bunun meyve suyu tutuluyor. Bu yıl deneyeceğiz. Antalya Akdeniz Üniversitesi bu meyve için bahçemizde doktora çalışmasına üniversite senatosundan izin alarak başladı. 3-4 yıl sürecek bir doktora çalışması yapılacak. Bu yıl melezleme çalışması yapıldı. Ürünün Türkiye şartlarına daha çok adapte ve gelişmesi için bizlere yardımcı oluyorlar. Çiçek döneminden hasadına kadar ilgileniyorlar" diye konuştu.

Meyvelerin kralı ve kraliçesi guava nın hasadına başlandı

Mustafa Levent, Silifke, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meyvelerin kralı ve kraliçesi 'guava'nın hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Yakınlarının darp edilmiş halde bulduğu kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada         
14:57
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu         
14:55
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı Beşiktaş, eski futbolcusu Dusco Tosic'i gündemine aldı         
13:21
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı         
13:16
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek         
20:04
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 17:37:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meyvelerin kralı ve kraliçesi "guava"nın hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei