Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar - Son Dakika

Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar

25.01.2021 12:35

Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 kadın hırsız, girdikleri evden yaşlı adamın mezarlık yeri almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki ziynetini çaldılar.

Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 kadın hırsız, girdikleri evden yaşlı adamın mezarlık yeri almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki ziynetini çaldılar. Kadın hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay ilçenin Hasan çelebi mahallesinde meydana geldi. Apartmanın üçüncü katında ikamet eden 71 yaşındaki Mehmet Küçükkılıç'ın evine kimsenin olmadığı sırada binaya yüzlerini kapatarak giren 4 kadın evde 30 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından eşkalleri tespit edilen kadın hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Evde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık yaptılar

Babasının evde olmadığı sırada bayanların eve girerek altınları çaldıklarını ifade eden Sinan Küçükkılıç şunları söyledi. "Ben ailemle birlikte babamla aynı evde kalıyoruz hırsızlığın yaşanacağı gün sabah ailece mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıktık, bir süre sonra babamda bizden sonra evden çıkarak fırına ekmek almaya gitmiş, o sırada binaya yüzlerini kapatarak giren 4 bayan binadaki tüm kapıları kontrol ederek bizim kapıya kadar gelmiş, eve giren bayan hırsızlar evdeki dolapları karıştırarak babamın emekli maaşıyla biriktirdiği 30 bin TL değerindeki 10 ziynet altını alarak evden çıkmışlar babamda eve geldiğinde beni arayıp hırsızlık olduğunu söyledi. Eve gelip kontrol ettiğimde hırsızlığın yapıldığını fark ederek polisi aradım, polis ekipleri evde incelemeler yapıp parmak izlerini alıp güvenlik kameralarından bayanların eşkalini tespit etmek için çalışma başlattı, bizde aile olarak bayanlardan şikayetçi olduk" dedi.

Mezarlık yeri almak için biriktirdiği tüm birikimim çalındı

Yaklaşık 7 yıldır maaşından biriktirip altına çevirdiği birikimini kaybeden 71 yaşındaki BAĞ-KUR Emeklisi Mehmet Küçükkılıç ise şunları söyledi. "Çocuklarım torunlarımla birlikte mezarlığa gitmişti bende evden çıkarak bir sokak aşağıda bulunan fırına ekmek almak için çıktım, geri döndüğümde evin kapısı aralıklı bir şekilde açıktı, eve girdiğimde kimseyi bulamadım, odamın içinde bulunan dolapların dağıtıldığını gördüm, dolabın içerisinde BAĞ-KUR maaşımla aileme mezarlık yeri almak için biriktirdiğim altınların çalındığını fark ettim. Çocukları arayıp durumu anlatınca eve geldiler, polisi aradık polis eve geldi, altınlarımın bulunması için polislerden rica ettim, biz devletimize güveniyoruz, insanların hakkını çalan hırsızlar inşallah kısa sürede bulunur" diye konuştu.

Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar
Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar
Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar
Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar

Türk Lirası, Şanlıurfa, Siverek, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezar almak için biriktirdiği 30 bin değerindeki ziynet eşyasını çaldılar - Son Dakika


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